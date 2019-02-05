На юго-западе Парижа горит жилой дом. В результате погибли семь человек. Число погибших еще может возрасти, так как пожар на 7-м и 8-м этажах продолжается. Это престижный район города, рядом расположены десятки посольств.

На юго-западе Парижа горит жилой дом. Пламя уже унесло 7 жизней. 27 человек пострадали.Пожар возник в доме на улице Эрланже в престижном районе города. Рядом расположены здания посольств десятков стран, сообщает "Россия 24". Жители соседних домов эвакуированы. На месте работают около 200 пожарных.Incendie à Paris: ces images des sapeurs-pompiers témoignent de la violence des flammes pic.twitter.com/xpFIdbgooG— BFMTV (@BFMTV) February 5, 2019По последним данным, пламя уже унесло семь жизней, 27 человек пострадали. Не исключено, что число погибших может увеличиться, так как огнем еще охвачены 7-й и 8-й этажи здания.В социальных сетях уже появились фотографии с места происшествия.