До восьми возросло число погибших при пожаре в доме на Никитском бульваре в Москве, где живет много знаменитостей. В списке жертв, в том числе, двое детей. Загорелись деревянные перекрытия между этажами, что особо осложнило работу пожарных. Погорельцы говорят, что к трагедии привели перепланировки.

До восьми возросло число погибших при пожаре в доме на Никитском бульваре в Москве. В списке жертв, в том числе, двое детей двенадцати и пяти лет. Площадь возгорания составила почти две тысячи квадратных метров. Причем, загорелись деревянные перекрытия между этажами, что особенно осложнило работу пожарных. Два этажа выгорели полностью, весь подъезд залит водой и пеной.На месте возгорания 4 февраля весь день работают следователи, дознаватели. Пытаются понять точную причину пожара. Опрашивают свидетелей, очевидцев и председателя ТСЖ, которая должна рассказать о техническом состоянии дома.Жильцы сгоревшего подъезда собирают вещи и отправляются на дачу, к друзьям, в гостиницы. Вернутся они не скоро: полностью выгорели два этажа. На остальных чувствуется сильный запах дыма, квартиры затоплены.Пожар начался ночью в квартире дочери дирижера Юрия Башмета Ксении. Версия с неисправной проводкой — основная.Тушили пожар до самого утра. Открытое пламя удалось сбить, но огонь перекинулся на квартиры снизу. Обрушились потолки.Следственный комитет возбудил уголовное дело.Жильцы дома вспоминают, как почувствовал сильный запах дыма, с черного хода пришли пожарные, быстро надели людям маски и вывели.Дом двенадцать на Никитском бульваре — объект культурного наследия. Во дворе снимали "Место встречи изменить нельзя", а в квартирах живут известные артисты и музыканты: певица Любовь Казарновская, актриса Ингеборга Дапкунайте, художник Никас Сафронов.Дому в этом году исполняется сто пять лет. Он весь из дерева. Здесь деревянные стены и деревянные потолки. Неудивительно, что пламя так быстро охватило этажи.Однако жильцы говорят: этого можно было избежать, если бы не перепланировки, которые соседи регулярно проводят в своих квартирах.Квартиру, в которой произошел пожар, Юрий Башмет приобрел для дочери. Прежний хозяин — иностранец, англичанин. Из коммуналки на три семьи он сделал апартаменты.Говорят, что он снес все перегородки. Жильцы долго судились, но все процессы проиграли.Сосед снизу рассказывает, что прежний хозяин полностью заменили все перекрытие. По его словам, когда он увидел это, то был в ужасе.Кроме того, как рассказывают соседи, брат художника Никаса Сафронова переоборудовал чердак над своей квартирой, соорудив жилую мансарду. Трещины в подъезде до сих пор не заделали.После сегодняшнего пожара эксперты оценивают ущерб. Часть здания наверняка закроют на длительную реконструкцию.