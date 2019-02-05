Главное управление МЧС по Москве сообщило, что ликвидирован пожар, произошедший в складском помещении на юге столицы по адресу: Промышленная улица, дом 9.

Главное управление МЧС по Москве сообщило, что ликвидирован пожар, произошедший в складском помещении на юге столицы по адресу: Промышленная улица, дом 9.Площадь пожара составила 500 квадратных метров.Передвижная лаборатория МЧС России по городу Москве, работавшая на месте пожара, не выявила превышение предельно допустимой концентрации вредных частиц, передает "Интерфакс".Информации о пострадавших не поступало.