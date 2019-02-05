В ходе секции рассматривались вопросы по оказанию помощи наркозависимым гражданам, в том числе в реабилитационных центрах...

Представители ГУНК МВД России и УНК ГУ МВД России по г. Москве приняли участие в работе антинаркотической секции XXVII Международных рождественских образовательных чтений «Профилактика наркомании – свобода и ответственность».Встреча состоялась в учебно-лабораторном корпусе Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана (Рубцовская наб. 2/18).С приветственным словом на секции выступили: руководитель Координационного центра по противодействию наркомании Синодального отдела по благотворительности епископ Каменский и Камышловский Мефодий, начальник Управления межведомственного взаимодействия ГУНК МВД России полковник полиции Виталий Хмельницкий и президент ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ» Евгений Брюн.В ходе секции рассматривались вопросы по оказанию помощи наркозависимым гражданам, в том числе в реабилитационных центрах, координатором которых выступает Русская православная церковь, программам и методикам проведения профилактической работы в регионах Российской Федерации, а представители общественности поделились своим опытом взаимодействия.Перед присутствующими выступила начальник 4 отделения ОМВП УНК ГУ МВД России по г. Москве майор полиции Екатерина Чистякова и рассказала о наркоситуации в городе Москве в молодежной среде, привела примеры практической работы по профилактике наркомании, а также проинформировала о реализуемой воспитательно-консультационной программе для несовершеннолетних «Школа правопорядка», довела информацию об используемых методических материалах, которые можно использовать в профилактической работе.УНК ГУ МВД России по г. Москве