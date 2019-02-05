Молодые люди устроили настоящий погром

Молодые люди устроили настоящий погромВо Владимире пьяные дебоширы устроили настоящий погром. Более 10 машин, стоящих во дворе Безыменского, 21, стали их жертвами. Происшествие произошло в ночь с 3 на 4 февраля, рассказывают в пресс-службе регионального УМВД.Полицейских вызвали местные жители, которые из окон увидели, как неизвестные молодые люди разбивают стекла автомобилей. Правоохранители задержали мужчин прямо на месте преступления. Нарушителями оказались 22-летний молодой человек и 30-летний мужчина.По предварительным данным, пьяные владимирцы просто шли вдоль ряда припаркованных машин и наносили им повреждения. Заявления в полицию написали 4 человека, хотя поврежденных машин было гораздо больше.В соцсетях свидетели происходящего рассказали, что эти же мужчины ножом угрожали водителю такси, который привез их на Безыменского. Проводится проверка информации.