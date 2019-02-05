Полузащитник Спартака Денис Глушаков официально разведен с женой Дарьей. Никулинский суд Москвы расторг брак пары, который длился около 10 лет.

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков официальноразведен с женой Дарьей. Никулинский суд Москвы расторг брак пары, которыйдлился около 10 лет.Решение суда законно и справедливо. Обжаловать его защитаДарьи Глушаковой не будет, заявил представляющий интересы супруги адвокатСергей Жорин."Суд расторг брак между Денисом и Дарьей. СДениса взысканы алименты в размере трети от всех его доходов, а такжедополнительно 100 тысяч рублей в пользу Дарьи ежемесячно по достижении младшейдочерью трехлетнего возраста", – сообщил Жорин. Он добавил, что детиостались жить с матерью.За скандалом в семье футболиста Дениса Глушакова таблоидыследили около полугода. Жена спортсмена Дарья застала его в бане в общественекой женщины и засняла этот эпизод на видео. Глушаков, в свою очередь,утверждал, что с ним была его давняя подруга, с которой он намеревался обсудитьнепростую семейную ситуацию.Супруги решили расстаться. Но скандал продолжался. Дарьявыступила с заявлениями о домашнем насилии со стороны Дениса, утверждала, чтоей постоянно изменял.Сам неохотно комментировал взаимоотношения ссупругой. Но незадолго до Нового года пришел на телевидение и высказал своюточку зрения. Футболист уверен, что Дарьей управляют люди, которыезаинтересованы в его финансовом крахе. Адвокат Глушакова также высказал мнение,что покровители супруги претендуют на все имущество Дениса, пишет StarHit.