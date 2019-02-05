Полузащитник Спартака Денис Глушаков официально
разведен с женой Дарьей. Никулинский суд Москвы расторг брак пары, который
длился около 10 лет.
Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков официально
разведен с женой Дарьей. Никулинский суд Москвы расторг брак пары, который
длился около 10 лет.
Решение суда законно и справедливо. Обжаловать его защита
Дарьи Глушаковой не будет, заявил представляющий интересы супруги адвокат
Сергей Жорин.
"Суд расторг брак между Денисом и Дарьей. С
Дениса взысканы алименты в размере трети от всех его доходов, а также
дополнительно 100 тысяч рублей в пользу Дарьи ежемесячно по достижении младшей
дочерью трехлетнего возраста", – сообщил Жорин. Он добавил, что дети
остались жить с матерью.
За скандалом в семье футболиста Дениса Глушакова таблоиды
следили около полугода. Жена спортсмена Дарья застала его в бане в обществе
некой женщины и засняла этот эпизод на видео. Глушаков, в свою очередь,
утверждал, что с ним была его давняя подруга, с которой он намеревался обсудить
непростую семейную ситуацию.
Супруги решили расстаться. Но скандал продолжался. Дарья
выступила с заявлениями о домашнем насилии со стороны Дениса, утверждала, что
ей постоянно изменял.
Сам неохотно комментировал взаимоотношения с
супругой. Но незадолго до Нового года пришел на телевидение и высказал свою
точку зрения. Футболист уверен, что Дарьей управляют люди, которые
заинтересованы в его финансовом крахе. Адвокат Глушакова также высказал мнение,
что покровители супруги претендуют на все имущество Дениса, пишет StarHit.