Между правительством Центральноафриканской республики и лидерами вооруженных группировок подписано мирное соглашение. Переговоры между представителями ЦАР и лидерами 14 вооруженных формирований проходили в столице Судана Хартуме с 24 января. Активное содействие в урегулировании кризиса принимала российская сторона.

Междуправительством Центральноафриканской республики и лидерами вооруженныхгруппировок подписано мирное соглашение. Переговоры междупредставителями ЦАР и лидерами 14 вооруженных формирований проходили в столице Судана Хартуме с 24 января. Активное содействие в урегулировании кризисапринимала российская сторона.Заместительпредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин подчеркнул, что Россиявзяла на себя миротворческие функции в этом конфликте. Подписанием сделан огромный шаг в сторону мира в ЦАР. Однако предстоит еще многоработы, отметил парламентарий.Военный экспертСергей Простаков также прокомментировал эту новость. Он отметил, чтогражданская война в ЦАР была развязана из-за бывших колонизаторов, в свое времяустановивших границы без учета этнокультурных особенностей. Каждое государстводобивалось собственных целей в этой войне, но все они одинаково провоцировалипродолжение конфликта. Эксперт отметил, что даже ООН не проявляла заинтересованностив разрешении затянувшейся гражданской войны.Реальные переговорыо мире начались лишь с началом активного участия Москвы в решении этоговопроса. Москва с одобрения ООН принимала участие в формировании полноценныхвооруженных сил ЦАР. Российские инструкторы подняли уровень военнослужащихреспублики до уровня, необходимого для обеспечения безопасности суверенитетустраны."Заключение мира в Хартуме – это важнейшее достижениеРоссии, ее дипломатии и политики по укреплению мира", – добавилПростаков.