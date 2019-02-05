Между
правительством Центральноафриканской республики и лидерами вооруженных
группировок подписано мирное соглашение. Переговоры между
представителями ЦАР и лидерами 14 вооруженных формирований проходили в столице Судана Хартуме с 24 января. Активное содействие в урегулировании кризиса
принимала российская сторона.
Между
правительством Центральноафриканской республики и лидерами вооруженных
группировок подписано мирное соглашение. Переговоры между
представителями ЦАР и лидерами 14 вооруженных формирований проходили в столице Судана Хартуме с 24 января. Активное содействие в урегулировании кризиса
принимала российская сторона.
Заместитель
председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин подчеркнул, что Россия
взяла на себя миротворческие функции в этом конфликте. Подписанием сделан огромный шаг в сторону мира в ЦАР. Однако предстоит еще много
работы, отметил парламентарий.
Военный эксперт
Сергей Простаков также прокомментировал эту новость. Он отметил, что
гражданская война в ЦАР была развязана из-за бывших колонизаторов, в свое время
установивших границы без учета этнокультурных особенностей. Каждое государство
добивалось собственных целей в этой войне, но все они одинаково провоцировали
продолжение конфликта. Эксперт отметил, что даже ООН не проявляла заинтересованности
в разрешении затянувшейся гражданской войны.
Реальные переговоры
о мире начались лишь с началом активного участия Москвы в решении этого
вопроса. Москва с одобрения ООН принимала участие в формировании полноценных
вооруженных сил ЦАР. Российские инструкторы подняли уровень военнослужащих
республики до уровня, необходимого для обеспечения безопасности суверенитету
страны.
"Заключение мира в Хартуме – это важнейшее достижение
России, ее дипломатии и политики по укреплению мира", – добавил
Простаков.