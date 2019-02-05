Росстандарт предлагает внести на рассмотрение Госдумы законопроект, освобождающий наших соотечественников от самостоятельной поверки работы счетчиков воды, отопления и газа. Об этом сообщил глава ведомства Алексей Абрамов.

Росстандарт предлагает внестина рассмотрение Госдумызаконопроект, освобождающий наших соотечественников от самостоятельной поверки работы счетчиков воды, отопления и газа. Об этом сообщил глава ведомства Алексей Абрамов.По словам руководителя ведомства, в настоящее время ситуация с поверками бытовых приборов учета коммунальных ресурсов "вывернута наизнанку". Абрамов убежден, что заботы о корректности показаний должен взять на себя поставщик данных услуг, сообщает"Вместе с Минпромторгом, Минстроем и Минэкономразвития мы будем в этом году инициировать поправки, которые полностью освободят граждан от того, что уже известно как "поверочное рабство", – цитирует главу Росстандарта сайт Он добавил, что если поправки к закону будут приняты, то от жильцов потребуется лишь предоставить возможность специалистам от управляющей или ресурсоснабжающей компании снять показания внутридомовых счетчиков, сообщаетТакже Абрамов отметил, что это как если бы на рынок люди обязаны были бы приходить со своими весами, да еще выслушивать требования продавца, чтобы эти весы были проверены. "Достаточно, что потребитель платит за потребляемые ресурсы", – приводит слова главы Росстандарта телеканалРанее стало известно, что в нашей стране планируется сохранить норму об обязательной установке счетчиков тепла в новостройках, пишет . Кроме того, появилась информация о разработке штрафов за неустановку газовых приборов учета. Эту идею раскритиковал представитель думского комитета по энергетике Борис Гладких. Он уверен, что такие инициативы серьезно ударят по кошелькам россиян.