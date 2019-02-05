Росстандарт вместе с другими министерствами инициирует в этом году поправки, которые полностью освободят граждан от поверочного рабства - обязанностью следить за корректностью показаний приборов учета коммунальных ресурсов.

Росстандарт вместе с другими министерствами инициирует в этом году поправки, которые полностью освободят граждан от "поверочного рабства" — обязанностью следить за корректностью показаний приборов учета коммунальных ресурсов.В интервью "Российской газете" глава Росстандарта Алексей Абрамов заявил, что сейчас ситуация с бытовыми счетчиками вывернута наизнанку.Он привел такой пример: "Это как если бы у вас существовала обязанность приходить на рынок со своими весами, да еще выслушивать требования продавца, чтобы ваши весы были поверены…", — сказал он.Поэтому, по словам Алексея Абрамова, точность показаний должен обеспечивать поставщик — достаточно, что потребитель платит за потребляемые ресурсы. От потребителя могут лишь потребовать, чтобы он обеспечил проход специалистов к самим счетчикам.Как мошенники обманывают людей? Под видом сотрудников центров госуслуг они обзванивают квартиры пенсионеров. От имени МФЦ они предлагают бесплатно поменять счетчики, а после выставляют внушительный счет, правда, обещая компенсацию. Но денег, естественно, никто не возвращает. Почему, несмотря на явный обман, доказать вину мошенников очень непросто? Смотрите наш репортаж.