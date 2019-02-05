Владимиру Зеленскому президентом Украины не быть. Против комика, решившего пойти во власть, враги готовят коварный заговор.

Владимиру Зеленскому президентом Украины не быть. Противкомика, решившего пойти во власть, враги готовят коварный заговор.Артисту не дадут пройти во второй турвыборов, но даже если это произойдет и он неожиданно победит, то новогопрезидента тут же лишат полномочий. Такой сценарий озвучил в политическомток-шоу на телеканале "Россия" бывший депутат Верховной рады СпиридонКилинкаров."Я не верю в то, что Зеленский попадет во второй тур. Ябольше верю в то, что между Порошенко и Тимошенко будет заключен пакт о том,чтобы Зеленский не попал во второй тур", – заявил политик. По его словам, дажеесли все-таки победит на выборах, парламент сразу же заберету него полномочия."В случае, если Зеленский победит, никто не даст ему вполной мере управлять государством", – выразил уверенность экс-депутат.На самом деле, доля правды в этом утверждении Килинкароваесть. На Украине давно обсуждается вопрос о постепенном смещении в сторонуусиления роли парламента и сокращения управленческих функций президента. Позадумке некоторых политтехнологов, в перспективе Незалежная должна превратитьсяв страну, где президент, как например, в Германии, будет иметь минимум полномочий.То, что внезапно вырвался в лидерыпрезидентской гонки, нет ничего удивительного. Для народа он стал кандидатом"против всех": граждане попросту устали от обещаний "нафталиновых"политиков, которые из года в год говорят одни и те же слова о росте благосостояния,о европейских реформах и социальной защите населения. А не реализуются все этизадачи в силу коррумпированности власти и желании присосавшихся к ней политиковнабить свои карманы кредитными деньгами от МВФ.Артист в этом пока замечен не был,поэтому народ верит ему и идет за ним. Но, очевидно, что административный ресурссделает свое дело: уже сейчас украинская оппозиция утверждает, что Порошенко иего команда готовят массовые вбросы, карусели и вносят в избирательные спискисотни тысяч мертвых душ. Действующий президент просто так власть не отдаст, онпопытается любой ценой сохранить свою должность и еще пять лет поиздеваться надсвоими согражданами.Да и американский Госдеп вряд ли допустит к управлениюстраной комика Владимира Зеленского. Никакого ресурса за ним нет, кроме народнойлюбви, а на ней много не украдешь. Штатам и Европе важно, чтобы Украинасохранила свой антироссийский курс, а как поведет себя артист во главе страны –еще не известно.Выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года. Судя по даннымпоследних соцопросов, лидирует в президентской гонке артист и шоумен : за него готовы проголосовать 19% избирателей. Ему в спину дышитлидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко с 18,2%. Действующий президентПетр Порошенко замыкает тройку лидеров, отправить его на второй срок хотят 14% потенциальныхизбирателей.