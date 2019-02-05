В Австрии во время показательного выступления потерпел крушение легкомоторный самолет. Очевидец снял на видео неудачную посадку посередине небольшого озера Вольфгангзе.

В Австрии во время показательного выступления потерпел крушение легкомоторный самолет, сообщает Heute. Очевидец снял на видео "неудачную посадку" посередине небольшого озера Вольфгангзе.Инцидент произошел днем 4 февраля на границе федеральных земель Верхняя Австрия и Зальцбург. На кадрах видно, как Staudacher S-600 совершает сложный маневр, но пройти низко над озером у 44-летнего пилота не получилось — самолет зацепил водную гладь левым крылом и в итоге упал в Вольфгангзе.Управлявший Staudacher S-600 мужчина сам выбрался из кабины, после чего его доставили на берег. Серьезных травм он не получил, но все же прошел обследование в больнице. Через пару часов из воды достали и самолет.В причинах инцидента еще только предстоит разобраться, сам пилот уверяет, что двигатель резко потерял мощность, потому-то ему и не удалось дотянуть до суши.Вольфгангзе пользуется популярностью у владельцев легкомоторных и гидросамолетов. В 2006 году на озере, находящемся под защитой ЮНЕСКО, произошла подобная авария, тогда гидросамолет развалился пополам, но пилоту удалось выжить.