Лидер группы Ленинград Сергей Шнуров вот уже месяц путешествует по разным странам вместе с женой Ольгой Абрамовой. К сожалению для поклонников, артист редко публикует фото новоиспеченной супруги, однако в Марокко он дозрел до совместного снимка.

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров вот уже месяцпутешествует по разным странам вместе с женой Ольгой Абрамовой. К сожалению для поклонников, артист редкопубликует фото новоиспеченной супруги, однако в Марокко он дозрел до совместногоснимка.Сергей поделился ярким кадром в личном Instagram. Публикациюон оставил без подписи, хотя и без нее ясно, что 45-летний музыкант счастлив с 28-летней избранницей и демонстрирует миру семейную идиллию.Напомним, Шнуров и Абрамова сбежали из морозной России вконце декабря. Супруги начали свое путешествие с Европы, потом посетили Мальдивы,после отправились в Америку, теперь же наслаждаются культурой в Северо-ЗападнойАфрике.