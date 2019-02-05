Лидер группы Ленинград Сергей Шнуров вот уже месяц
путешествует по разным странам вместе с женой Ольгой Абрамовой. К сожалению для поклонников, артист редко
публикует фото новоиспеченной супруги, однако в Марокко он дозрел до совместного
снимка.
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров вот уже месяц
путешествует по разным странам вместе с женой Ольгой Абрамовой. К сожалению для поклонников, артист редко
публикует фото новоиспеченной супруги, однако в Марокко он дозрел до совместного
снимка.
Сергей поделился ярким кадром в личном Instagram. Публикацию
он оставил без подписи, хотя и без нее ясно, что 45-летний музыкант счастлив с 28-летней избранницей и демонстрирует миру семейную идиллию.
Напомним, Шнуров и Абрамова сбежали из морозной России в
конце декабря. Супруги начали свое путешествие с Европы, потом посетили Мальдивы,
после отправились в Америку, теперь же наслаждаются культурой в Северо-Западной
Африке.