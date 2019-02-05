Мужская сборная России по теннису поднялась с 22-го на 21-е место в теннисном рейтинге Кубка Дэвиса, обновленная версия которого была опубликована на официальном сайте турнира. Отметим, что в нем учитываются достижения команд за четырехлетний период.

Мужская сборная России по теннису поднялась с 22-го на 21-е место в теннисном рейтинге Кубка Дэвиса, обновленная версия которого была опубликована на официальном сайте турнира. Отметим, что в нем учитываются достижения команд за четырехлетний период.Россияне на прошлой неделе победили в квалификации сборную Швейцарии и вышли в финальную стадию Кубка Дэвиса. Это позволило российским теннисистам подняться на одну строчку в рейтинге, набрав 190,88 балла.Лидируют же в нем французы (3263,75). В топ-10 также оказались команды Хорватии (3025,75), Аргентины (1568,51), Бельгии (1521,63), Великобритании (1191,63), США (984,95), Испании (914,94), Сербии (727,51), Австралии (677,26) и Италии (610,13).