Вот уже несколько дней в Сети не утихают разговоры о том,
что Децл на протяжении долгого времени принимал наркотики. Это якобы и стало
причиной его скоропостижной кончины. Сегодня, 5 февраля, обнародованы
результаты предварительной экспертизы, которая и расставит все точки над i.
Вот уже несколько дней в Сети не утихают разговоры о том,
что Децл на протяжении долгого времени принимал наркотики. Это якобы и стало
причиной его скоропостижной кончины. Сегодня, 5 февраля, обнародованы
результаты предварительной экспертизы, которая и расставит все точки над i.
Как сообщили журналистам источники в правоохранительных
органах Удмуртии, тело Кирилла Толмацкого, более известного как Децл,
передано родственникам для транспортировки в Москву. Согласно результатам предварительной
экспертизы, следы наркотических веществ в крови музыканта не обнаружены. Об этом сообщает .
Отметим, что недоброжелателей рэпера очень удивило
заключение патологоанатомов. Многие высказывали предположения, что музыкант
употреблял запрещенные вещества. Даже находились свидетели, которые утверждали,
что Децл курил марихуану до и после концерта в Ижевске.
Меж тем преданные поклонники и друзья Толмацкого в один
голос твердят, что Кирилл вел здоровый образ жизни. С запрещенными препаратами,
по их словам, он завязал очень давно.
К примеру, DJ Грув ранее отмечал, что много лет знает Децла
и может с уверенностью сказать, что тот не употреблял наркотики. "Я
общался с ним столько лет, и даже близко этой истории не было. Сколько
концертов, сколько он рядом со мной выступал, ко мне приезжал... Этого не
было", – твердил музыкант в студии программы "Прямой эфир" телеканала "Россия
1".
О смерти Кирилла Толмацкого стало известно 3 февраля. Трагедия произошла после выступления музыканта в Ижевске. Около часа ночи Кириллу стало плохо. Друзья вызвали скорую, но врачи успели только констатировать смерть – остановилось сердце. Талантливый артист скоропостижно скончался на 36-м году жизни.