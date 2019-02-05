Вот уже несколько дней в Сети не утихают разговоры о том, что Децл на протяжении долгого времени принимал наркотики. Это якобы и стало причиной его скоропостижной кончины. Сегодня, 5 февраля, обнародованы результаты предварительной экспертизы, которая и расставит все точки над i.

Вот уже несколько дней в Сети не утихают разговоры о том,что Децл на протяжении долгого времени принимал наркотики. Это якобы и сталопричиной его скоропостижной кончины. Сегодня, 5 февраля, обнародованырезультаты предварительной экспертизы, которая и расставит все точки над i.Как сообщили журналистам источники в правоохранительныхорганах Удмуртии, тело Кирилла Толмацкого, более известного как Децл,передано родственникам для транспортировки в Москву. Согласно результатам предварительнойэкспертизы, следы наркотических веществ в крови музыканта не обнаружены. Об этом сообщает .Отметим, что недоброжелателей рэпера очень удивилозаключение патологоанатомов. Многие высказывали предположения, что музыкантупотреблял запрещенные вещества. Даже находились свидетели, которые утверждали,что Децл курил марихуану до и после концерта в Ижевске.Меж тем преданные поклонники и друзья Толмацкого в одинголос твердят, что Кирилл вел здоровый образ жизни. С запрещенными препаратами,по их словам, он завязал очень давно.К примеру, DJ Грув ранее отмечал, что много лет знает Децлаи может с уверенностью сказать, что тот не употреблял наркотики. "Яобщался с ним столько лет, и даже близко этой истории не было. Сколькоконцертов, сколько он рядом со мной выступал, ко мне приезжал... Этого небыло", – твердил музыкант в студии программы "Прямой эфир" телеканала "Россия1".О смерти Кирилла Толмацкого стало известно 3 февраля. Трагедия произошла после выступления музыканта в Ижевске. Около часа ночи Кириллу стало плохо. Друзья вызвали скорую, но врачи успели только констатировать смерть – остановилось сердце. Талантливый артист скоропостижно скончался на 36-м году жизни.