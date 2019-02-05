В Сети часто пишут о проблемах переправы через Керченский пролив. Оценки можно найти самые разные: от скоро развалится до простоит века. Первого мнения, как правило, придерживаются украинцы, которые любят позлорадствовать про Крымский мост. Недавно повод для язвительных комментариев дала видеозапись одного из пользователей, проехавшего по трассе. На Крымском мосту скоро завалится арка – так озаглавил публикацию на YouTube автомобилист.

Сети часто пишут о проблемах переправы через Керченский пролив. Оценкиможно найти самые разные: от "скоро развалится" до "простоит века".Первого мнения, как правило, придерживаются украинцы, которые любятпозлорадствовать про Крымский мост. Недавно повод для язвительныхкомментариев дала видеозапись одного из пользователей, проехавшего потрассе. "На Крымском мосту скоро завалится арка" – так озаглавилпубликацию на YouTube автомобилист.Вполневероятно, что таким образом пользователь хотел привлечь внимание ксвоему видео. Автор с иронией прокомментировал все небылицы про Крымскиймост. "Сейчас посмотрим на разваливающийся мост, в очередной раз", -сказал автомобилист.Камерасняла ровную, гладкую трассу. Никаких трещин, ям, разломов, проседания ипрочих ужасов, которыми любят пугать недоброжелатели. Справа отавтомобильной дороги возвышается строящаяся железнодорожная частьКрымского моста. "Какая красота!" – восторгается автор ролика.Большуючасть времени автомобилист едет по Крымскому мосту в гордомодиночестве. Лишь иногда ему навстречу попадается грузовой транспорт.Название ролика дало недоброжелателям повод для злорадства. Особенно отличились украинские СМИ. Пресса Незалежной бросилась пугать читателя скорой катастрофой Крымского моста."Нанезаконно построенном оккупантами уже в ближайшее времяможет обрушиться одна из арок, построенная для поддержкижелезнодорожной полосы сооружения", – написало издание "Обозреватель",известное публикациями сомнительной информации о переправе.Поддержать накал бреда решили и украинские блогеры. Так, пользователь RoksolanaToday&Крымобратила внимание, что железнодорожная линия Крымского моста проходитвыше, чем автомобильная. "Чтобы поезд на авто рухнул, если что?" -задалась вопросом комментатор. Другие отметили, что камера трясется, авсю дорогу в машине стоит звук "как из сливного бачка".Ранее украинские СМИ писали о скором разрушении одной из опор . Поводом стала публикация в украинском Twitter снимка опоры и проложенному к ней мостику. Пользователи сделали вывод, что с конструкцией что-то не так.пока украинцы захлебываются собственной желчью, строители продолжаютвозведение Крымского моста. Первые поезда по железнодорожной частипереправы промчатся уже к концу этого года