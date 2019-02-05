В
Сети часто пишут о проблемах переправы через Керченский пролив. Оценки
можно найти самые разные: от скоро развалится до простоит века.
Первого мнения, как правило, придерживаются украинцы, которые любят
позлорадствовать про Крымский мост. Недавно повод для язвительных
комментариев дала видеозапись одного из пользователей, проехавшего по
трассе. На Крымском мосту скоро завалится арка – так озаглавил
публикацию на YouTube автомобилист.
В
Сети часто пишут о проблемах переправы через Керченский пролив. Оценки
можно найти самые разные: от "скоро развалится" до "простоит века".
Первого мнения, как правило, придерживаются украинцы, которые любят
позлорадствовать про Крымский мост. Недавно повод для язвительных
комментариев дала видеозапись одного из пользователей, проехавшего по
трассе. "На Крымском мосту скоро завалится арка" – так озаглавил
публикацию на YouTube автомобилист.
Вполне
вероятно, что таким образом пользователь хотел привлечь внимание к
своему видео. Автор с иронией прокомментировал все небылицы про Крымский
мост. "Сейчас посмотрим на разваливающийся мост, в очередной раз", -
сказал автомобилист.
Камера
сняла ровную, гладкую трассу. Никаких трещин, ям, разломов, проседания и
прочих ужасов, которыми любят пугать недоброжелатели. Справа от
автомобильной дороги возвышается строящаяся железнодорожная часть
Крымского моста. "Какая красота!" – восторгается автор ролика.
Большую
часть времени автомобилист едет по Крымскому мосту в гордом
одиночестве. Лишь иногда ему навстречу попадается грузовой транспорт.
Название ролика дало недоброжелателям повод для злорадства. Особенно отличились украинские СМИ. Пресса Незалежной бросилась пугать читателя скорой катастрофой Крымского моста.
"На
незаконно построенном оккупантами уже в ближайшее время
может обрушиться одна из арок, построенная для поддержки
железнодорожной полосы сооружения", – написало издание "Обозреватель",
известное публикациями сомнительной информации о переправе.
Поддержать накал бреда решили и украинские блогеры. Так, пользователь RoksolanaToday&Крым
обратила внимание, что железнодорожная линия Крымского моста проходит
выше, чем автомобильная. "Чтобы поезд на авто рухнул, если что?" -
задалась вопросом комментатор. Другие отметили, что камера трясется, а
всю дорогу в машине стоит звук "как из сливного бачка".
Ранее украинские СМИ писали о скором разрушении одной из опор . Поводом стала публикация в украинском Twitter снимка опоры и проложенному к ней мостику. Пользователи сделали вывод, что с конструкцией что-то не так.
А
пока украинцы захлебываются собственной желчью, строители продолжают
возведение Крымского моста. Первые поезда по железнодорожной части
переправы промчатся уже к концу этого года