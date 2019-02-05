Российский сноубордист Дмитрий Логинов, взявший золото на чемпионате мира в параллельном гигантском слаломе, признался, что до сих пор не может поверить в свой успех. 19-летний россиянин стал самым молодым чемпионом мира в этой дисциплине за всю историю соревнований.

Российский сноубордист Дмитрий Логинов, взявший золото на чемпионате мира в параллельном гигантском слаломе, признался, что до сих пор не может поверить в свой успех. 19-летний россиянин стал самым молодым чемпионом мира в этой дисциплине за всю историю соревнований."Мне всего 19 лет, а я уже стал чемпионом мира. Не могу в это поверить. Просто невероятно, что я стал самым молодым чемпионом мира в истории", – цитирует Логинова пресс-служба Международной федерации лыжного спорта.Также он рассказал, что был готов к тяжелым погодным условиям на турнире. "Я много раз выступал в таких условиях, поэтому был хорошо подготовлен к сегодняшним соревнованиям", – заявил сноубордист.Напомним, что в финальном заезде Дмитрий Логинов сумел победить словенца Тима Мастнака, завоевав первое в карьере золото на взрослом чемпионате мира. Отметим, что на Олимпиаде в Пхенчхане российский спортсмен занял лишь 32-е место в квалификации.