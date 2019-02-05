Он надеялся, что полицейские этого не заметят

Он надеялся, что полицейские этого не заметятВо Владимирской области местного жителя признали виновным в незаконной организации и проведении азартных игр.В январе 2017 года мужчина, изучив всю информацию по созданию нелегального бизнеса, решил заработать с помощью игровых автоматах.Думая, что оборудование, законспирированное под лотерейные и биржевые автоматы, не привлечёт внимание полиции, он установил их в кафе и магазинах Собинского района.Незаконную деятельность «бизнесмена» сотрудники подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России пресекли летом 2017 года.За нелегальный бизнес ему назначили штраф в размере 100 тысяч рублей.