Один из злоумышленников пытался снять деньги со счета в банке по поддельному документу, а второй в это время руководил процессом по телефону...

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по САО задержали двоих мужчин, подозреваемых в покушении на мошенничество.В полицию поступило заявление от сотрудника одного из банков, расположенного на Ленинградском шоссе. Мужчина сообщил, что неизвестный представил доверенность от имени клиента банка, которая вызвала у них сомнение в ее подлинности, и пытается получить с его счета денежные средства в размере более 6 миллионов рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых – 37-летнего москвича и 47-летнего приезжего мужчину. Установлено, что один из злоумышленников пытался снять деньги по поддельному документу, а второй в это время руководил процессом по телефону. Довести свой умысел до конца злоумышленники не смогли, так как были задержаны сотрудниками полиции.Следствием УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29