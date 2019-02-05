Злоумышленники поднялись в квартиру потерпевшей, где пенсионерка передала им деньги, а также золотые серьги. После ухода мужчин она обнаружила пропажу денежных средств...

«Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Капотня задержали двоих приезжих, подозреваемых в краже у пенсионерки», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В дежурную часть поступило сообщение о краже. Заявительница рассказала, что в 3-м квартале Капотни к ее 78-летней матери подошли двое неизвестных мужчин. Они предложили пенсионерке приобрести норковую шубу. Женщина согласилась и сообщила, что у нее есть 20 тысяч рублей, которые лежат дома, после чего злоумышленники поднялись в квартиру потерпевшей, где пенсионерка передала деньги, а также золотые серьги. После ухода мужчин было обнаружено, что из квартиры пропали денежные средства.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых в Московской области. Ими оказались приезжие 26 и 32 лет. Часть похищенного имущества была обнаружена и изъята.По данному факту следствием ОМВД России по району Капотня возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18