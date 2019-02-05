Злоумышленник в раздевалке одного из храмов похитил кошелек из кармана куртки потерпевшего..

Оперуполномоченные уголовного розыска УВД по ЦАО задержали 68-летнего мужчину, подозреваемого в краже.В ОМВД России по Басманному району обратился 56-летний мужчина. Он рассказал, что оставил свою верхнюю одежду в раздевалке трапезной одного из храмов на Спартаковской улице, а через некоторое время обнаружил отсутствие в кармане куртки кошелька с денежными средствами.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на площади Тверской заставы задержали подозреваемого – 68-летнего ранее судимого жителя Подмосковья. Похищенные деньги он потратил по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по Басманному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60