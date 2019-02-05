Благодаря профессиональным оперативным действиям полицейских местонахождение девочки было установлено. В настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает...

Оперативники уголовного розыска ОУР УВД по ЗАО г. Москвы совместно с сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве и ОМВД России по району Очаково-Матвеевское разыскали пропавшую девочку-подростка и вернули ее домой.В дежурную часть территориального отдела полиции поступило сообщение от местной жительницы о пропаже ее 13-летней дочери. По словам женщины, девочка ушла на прогулку и с тех пор не появлялась дома.Полицейские незамедлительно начали розыскные мероприятия, в ходе которых по территории Москвы и Подмосковья были разосланы ориентировки на пропавшего ребенка, опрошены соседи и друзья девочки, обследованы места ее возможного пребывания.Благодаря профессиональным оперативным действиям полицейских менее чем за сутки местонахождение девочки было установлено, после чего ее вернули домой.В настоящее время жизни и здоровью подростка ничего не угрожает.Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93