Стал известен бытовой райдер телеведущей и певицы.
Оказывается, у Ольги Бузовой есть весьма специфические требования к тем, кто с
ней сотрудничает.
Стал известен бытовой райдер телеведущей и певицы.
Оказывается, у Ольги Бузовой есть весьма специфические требования к тем, кто с
ней сотрудничает.
Этот свод личных запросов артистки предназначен и доступен лишь
узкому кругу лиц. Теперь же желания Бузовой доступны широкой общественности.
Так, в райдере отмечен перелет "Аэрофлотом" и VIP-проход в
аэропортах вылета и прибытия. В самом городе ведущая "Дома-2" и ее директор
должны передвигаться на автомобилях представительского класса, в котоых
можно курить. При этом водитель должен хорошо знать город и его
достопримечательности, быть аккуратен, а багажник свободен.
Где попало Ольга останавливаться не согласна. Отель для нее
должен быть пятизвездочный с номером класса "люкс" и завтраком, передает БНК. В
комнате певицы всегда должна минералка без газа и фруктовая нарезка.
Жесткие требования у Бузовой и к гримерке. В ней должен быть
персональный санузел, кондиционер, зеркала и полотенца. Перед концертом подкрепляться
Ольга любит фруктами, мясной и сырной нарезкой, чаем, медом, лимоном и соком.
Есть у звезды и особенные пожелания. Это пять банок энергетика,
бутылка белого сухого вина (Италия или Франция), бутылка элитного коньяка и
кальян на грейпфруте и миксе из апельсина, лимона и мяты.
Организаторы выступления должны
оплатить "суточные" в размере семи тысяч рублей. Кроме того, охранять
знаменитость на сцене должны как минимум четыре охранника и еще два личных
телохранителя. Если же не будет выполнено хотя бы одно из требований, то поющая
ведущая может отменить выступление.