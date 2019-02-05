Стал известен бытовой райдер телеведущей и певицы. Оказывается, у Ольги Бузовой есть весьма специфические требования к тем, кто с ней сотрудничает.

Стал известен бытовой райдер телеведущей и певицы.Оказывается, у Ольги Бузовой есть весьма специфические требования к тем, кто сней сотрудничает.Этот свод личных запросов артистки предназначен и доступен лишьузкому кругу лиц. Теперь же желания Бузовой доступны широкой общественности.Так, в райдере отмечен перелет "Аэрофлотом" и VIP-проход ваэропортах вылета и прибытия. В самом городе ведущая "Дома-2" и ее директордолжны передвигаться на автомобилях представительского класса, в котоыхможно курить. При этом водитель должен хорошо знать город и егодостопримечательности, быть аккуратен, а багажник свободен.Где попало Ольга останавливаться не согласна. Отель для неедолжен быть пятизвездочный с номером класса "люкс" и завтраком, передает БНК. Вкомнате певицы всегда должна минералка без газа и фруктовая нарезка.Жесткие требования у Бузовой и к гримерке. В ней должен бытьперсональный санузел, кондиционер, зеркала и полотенца. Перед концертом подкреплятьсяОльга любит фруктами, мясной и сырной нарезкой, чаем, медом, лимоном и соком.Есть у звезды и особенные пожелания. Это пять банок энергетика,бутылка белого сухого вина (Италия или Франция), бутылка элитного коньяка икальян на грейпфруте и миксе из апельсина, лимона и мяты.Организаторы выступления должныоплатить "суточные" в размере семи тысяч рублей. Кроме того, охранятьзнаменитость на сцене должны как минимум четыре охранника и еще два личныхтелохранителя. Если же не будет выполнено хотя бы одно из требований, то поющаяведущая может отменить выступление.