Рэпер Oxxxymiron (Мирон Федоров) опубликовал в своем Twitter-аккаунте скриншот переписки с музыкантом Кириллом Толмацким. Он признался, что никогда не слушал Децла.

Рэпер Oxxxymiron(Мирон Федоров) опубликовал в своем Twitter-аккаунте скриншотпереписки с музыкантом Кириллом Толмацким.Он признался, что никогда не слушал Децла.Рэпер рассказал, что "никогда непринимал" песни коллеги и стебался над его творчеством. Вместе с тем, Oxxxymiron отметил заслуги Децла передрэп-культурой в России.Исполнитель уверен, что именно Кирилл Толмацкий подготовил почву для следующихрэп-волн. По его мнению, отрицать это глупо, передает"Отчасти именно через отрицание такогохип-хопа такие как я смогли в свое время сформулировать свой ответ", – цитируетрэпера сетевое издание. "В итоге так и не пересеклись", – добавил он. Также Oxxxymiron также опубликовал переписку с Децлом.В нейФедоров признался, что не раз негативно высказывался по поводу произведений Толмацкого,но рад, что, несмотря на это, может "нормально говорить" с ним. В ответпредположил, что, если бы удалось встретиться лично, "все вопросы решились бысами собой", передает телеканал .Напомним, Кирилл Толмацкий скончался 3февраля после выступления в Ижевском клубе. В гримерной 35-летнему артисту стало плохо,ему вызвали скорую. Прибывшие медики не смогли спасти рэпера. Попредварительным данным, скончался от остановки сердца. Церемония прощания с музыкантом состоится 6 февраля. Егопохоронят на Пятницком кладбище в Москве.