Рэпер Oxxxymiron
(Мирон Федоров) опубликовал в своем Twitter-аккаунте скриншот
переписки с музыкантом Кириллом Толмацким.
Он признался, что никогда не слушал Децла.
Рэпер Oxxxymiron
(Мирон Федоров) опубликовал в своем Twitter-аккаунте скриншот
переписки с музыкантом Кириллом Толмацким.
Он признался, что никогда не слушал Децла.
Рэпер рассказал, что "никогда не
принимал" песни коллеги и стебался над его творчеством. Вместе с тем, Oxxxymiron отметил заслуги Децла перед
рэп-культурой в России.
Исполнитель уверен, что именно Кирилл Толмацкий подготовил почву для следующих
рэп-волн. По его мнению, отрицать это глупо, передает
"Отчасти именно через отрицание такого
хип-хопа такие как я смогли в свое время сформулировать свой ответ", – цитирует
рэпера сетевое издание. "В итоге так и не пересеклись", – добавил он. Также Oxxxymiron также опубликовал переписку с Децлом.
В ней
Федоров признался, что не раз негативно высказывался по поводу произведений Толмацкого,
но рад, что, несмотря на это, может "нормально говорить" с ним. В ответ
предположил, что, если бы удалось встретиться лично, "все вопросы решились бы
сами собой", передает телеканал .
Напомним, Кирилл Толмацкий скончался 3
февраля после выступления в Ижевском клубе. В гримерной 35-летнему артисту стало плохо,
ему вызвали скорую. Прибывшие медики не смогли спасти рэпера. По
предварительным данным, скончался от остановки сердца. Церемония прощания с музыкантом состоится 6 февраля. Его
похоронят на Пятницком кладбище в Москве.