Татьяна Тарасова перенесла в Москве операцию по поводу катаракты. Как сообщила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию, все прошло успешно. Она уже дома и чувствует себя хорошо.

Татьяна Тарасова перенесла в Москве операцию по поводу катаракты. Как сообщила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию, все прошло успешно. Она уже дома и чувствует себя хорошо.Кроме того, Тарасова отметила, что полное восстановление должно занять около месяца."Чувствую себя хорошо, правда, зрение пока еще не полностью восстановилось, — сказала Тарасова, которую цитирует РИА Новости. — Мне заменили хрусталик, все, по мнению врача, прошло замечательно, поэтому я уже дома".Также Тарасова добавила, что в скором времени ей предстоит операция на втором глазу. При этом она отметила, что уже в ближайшее время планирует вернуться к работе и посетить чемпионат мира в Японии, а также Универсиаду в Красноярске.