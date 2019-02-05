Анонимный звонок об угрозе взрывов в 16 московских зданиях, по предварительной информации, поступил с территории Украины.

Анонимный звонок об угрозе взрывов в 16 московских зданиях, по предварительной информации, поступил с территории Украины, передает РИА Новости.По словам представителя экстренных служб столицы, в сообщении шла речь о 12 торговых центрах, одной школе и трех административных зданиях.В январе от Дальнего Востока до Центральной России прокатилась очередная волна сообщений о "минировании". Счет эвакуированных шел на тысячи. Сообщения оказались ложными. Установлено, что в ряде случаев звонки осуществлялись из-за рубежа.