С заднего входа в здание ЦИКа, в последний возможный день Порошенко сдал документы для участия в выборах. И хотя пока ещё не стал официальным кандидатом, по всей стране уже сотни его агитаторов собирают личные данные избирателей. Пенсионерам обещают по тысяче гривен. Но потом главный конкурент — Тимошенко — уже обвинила пока ещё президента в скупке голосов.

С заднего входа в здание ЦИКа, в последний возможный день Порошенко сдал документы для участия в выборах. И хотя пока ещё не стал официальным кандидатом, по всей стране уже сотни его агитаторов собирают личные данные избирателей. Пенсионерам обещают по тысяче гривен. Но потом главный конкурент — Тимошенко — уже обвинила пока ещё президента в скупке голосов.Крики, драка. Радикалы с нашивками "Правого сектора" (запрещено в РФ) расталкивают прихожан Свято-Преображенского храма в селе Гнездичное в Тернопольской области.Досталось и настоятелю — побои и перелом потом зафиксируют медики. Полиция все же заведет дело за "хулиганство". Хотя могла всё и предотвратить.Всё это с благословения власти. Для Порошенко автокефалия едва ли не главный предвыборный проект. От агитаторов требуют особо подчеркивать как достижение "стамбульскую грамоту".С документами для участия в предвыборной кампании, что Порошенко принес в избирком в последний возможный день, он "запрыгнул в последний вагон". Причем, сделал это незаметно для прессы, что тщетно ждала в фойе, и активистов у центрального входа."Чтобы мы не остановились на полпути, и продолжили наши решительные действия в реформировании страны на соответствие критериям, которые необходимы для членства в ЕС и НАТО. Это принципиальная наша ключевая позиция", — заявил Порошенко.Тот факт, что он наведался в избирком с заднего хода, тут же стал поводом для шуток: "ЦИК так же будет и считать голоса?"Нервничать действующему президенту есть отчего. Как и его давней сопернице — Юлии Тимошенко. По последним опросам уже и ей уверенно обходит шоумен Владимир Зеленский.Судя по декларации в первой пятерке лидеров президентской гонки Тимошенко едва ли не самая бедная: ни квартиры, ни дома, ни земли, лишь две машины и немного наличности — 17 миллионов гривен. По сравнению с миллиардами Петра Алексеевича — копейки.И сегодня Тимошенко снова решила залезть в карман к Порошенко."Часть своих доходов он увеличил на том, что дает свои личные деньги своей стране во время войны под проценты. Ростовщичество президента во время войны, разрухи и почти голода — это преступление", — заявила она.Ответ лидеру "Батькивщины" "прилетел" сразу."Поступает много сигналов, что партия "Батькивщина", которая выдвинула кандидатом Юлию Тимошенко, начала кампанию по подкупу избирателей и сбору персональных данных", — сообщил Артур Герасимов, руководитель фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Украины.Подобные технологии уже, кстати, отработаны и в штабе самого Порошенко. Вот Одесская область. Пенсионеры штурмуют отделы соцзащиты. Старикам сказали, что нужно написать заявление на материальную помощь — тысячу гривен. Деньги обещают не сразу, в конце марта — как раз перед выборами. Но подпись — непременно сейчас. Плюс копия паспорта, адрес, телефон."Если это наш пан президент устроил, он, конечно, минусов себе много набрал", — говорит пожилая женщина.За пять лет реформ доходы украинцев упали в разы. Конкретная программа по улучшению жизни пенсионеров есть, похоже, только у кандидата от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юрия Бойко."Очень много есть отмененных надбавок и различного рода выплат, которые люди заработали, а они отменены в нарушение закона. Это тоже должно быть устранено. Мы сейчас проследим за внесением нового проекта по пенсиям для военных пенсионеров", — проинформировал он общественность.О желании побороться за пост президента Украины избирком уведомили почти 90 человек. Но окончательный список кандидатов после всех проверок Центризбирком сформирует к пятнице, 8 февраля.