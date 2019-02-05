Музыкальный критик (и до недавнего времени самый преданный фанат) Сергей Соседов высказался об Алле Пугачевой. По мнению эксперта, своим успехом Примадонна обязана другим людям.

Музыкальный критик (и до недавнего времени самый преданный фанат) Сергей Соседов высказался об Алле Пугачевой. По мнению эксперта, своим успехом Примадонна обязана другим людям.Сергей Соседов убежден, что на всем протяжении своей музыкальной карьеры Алла Пугачева мастерски находила и использовала талантливых людей. "Она же сама никогда ничего не делала. Только сливки снимала. За нее все придумывали и делали другие", – раскрыл главный творческий секрет Примадонны музыкальный критик."Репертуар ей создавали замечательные композиторы и поэты – Микаэл Таривердиев, Александр Зацепин, Леонид Дербенев, Раймонд Паулс, Илья Резник. Пиарил ее второй муж – кинорежиссер Александр Стефанович. Все организационные вопросы решал третий муж – руководитель фестивального отдела Росконцерта Евгений Болдин. Идея тех же "Рождественских встреч" принадлежала вовсе не ей, а Болдину. И даже их название она позаимствовала со старой афиши творческого вечера Резника в каком-то ленинградском доме культуры", – цитирует эксперта .Сейчас же. по словам Сергея Соседова, рядом с Аллой Пугачевой таких людей уже нет. "Максим Галкин, что ли, будет заниматься организацией ее юбилейного концерта? Это просто смешно", – категорично заявил музыкальный критик. И вот тут подвернулась продюсер Нателла Крапивина, которая очень профессионально и эффектно организовала концерты Светланы Лободы. Впрочем, по словам того же Соседова, об этом Алла Пугачева предпочитает не распространяться. Она даже удалила фото афиши своего юбилейного концерта, на котором запечатлена с продюсером, чтобы сохранить интригу.Музыкальный критик резюмировал:"Она всегда любила напустить побольше тумана. Этому ее еще Стефанович научил. Другое дело, что сейчас это уже не работает. В советское время такой ход с афишей был бы бомбой. А сейчас это просто дешевая дуристика. Но Алла Борисовна, похоже, этого не понимает".