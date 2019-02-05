По мнению наблюдательных фанатов, Ксения Алферова в последнее время округлилась. А свежая фотография популярной актрисы и вовсе не оставила сомнений у поклонников, что она якобы беременна.

По мнению наблюдательных фанатов, Ксения Алферова в последнее время округлилась. А свежая фотография популярной актрисы и вовсе не оставила сомнений у поклонников, что она якобы беременна.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram опубликовала фотографию, сделанную в Большом театре. Популярная актриса предстала облаченной в нарядное платье в пол нежно-голубого цвета."Когда я вышла на сцену Большого и посмотрела в пустой зал, голова закружилась и захотелось разрыдаться!" – призналась Ксения Алферова. Громада и энергетика этого места буквально сразили артистку. "Какое-то космическое ощущение! Огромное горящее пространство перед тобой, так все торжественно, сказать, что "дух захватывает", ничего не сказать. А сцена еще и под наклоном! Не представляю как здесь танцуют! А ещё и осознание того, кто выходил на эту сцену до тебя! Не представляю, как я смогла бы хоть одно движение сделать, если бы была балериной! Такая ответственность! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – высказалась ошеломленная актриса.Однако, по мнению Ксении, стоит только выйти на сцену, как она начинает помогать. "Незабываемые впечатления! Понимаю почему балетные танцовщики так мечтают выйти на сцену Большого!!!!! Пусть ваша заветная мечта сбудется! Ваша Ксюша!!!!!" – завершила свой пост Алферова.Многочисленные поклонники рассыпались в комплиментах актрисе. А некоторые, особо наблюдательные, фанаты умудрились разглядеть у 44-летней округлившийся живот. "Ксюша, вы очаровательно свежи! Но в районе живота как-то объемно получилось. Или живот округлился?) Вас можно поздравить?)", "Наверно малыша ждете", "Я тоже подумала про ребенка глядя на живот. Больно круглый", – прокомментировали подписчики.