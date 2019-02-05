Светская львица и певица сегодня переживает непростые времена. На носу сложный бракоразводный процесс и раздел имущества. Но и с дочкой не все благополучно.

Светская львица и певица сегодня переживает непростые времена. На носу сложный бракоразводный процесс и раздел имущества. Но и с дочкой не все благополучно.Дочь Даниэлла ходит в элитную частную школу. Казалось бы, там должны воспитывать леди и принцесс. Но оказалось, что за большие деньги там растят будущих зэчек и уркаганов!"Старшеклассницы заперли мою доченьку в туалете и подстригли ее, – плачет Алена. – У нее были длинные, как у русалки, волосы по пояс, и эти мерзавки состригли их. Они держали Даниэллу и издевались. У ребенка страшный стресс от пережитого, она пожаловалась папе, с которым сегодня живет. И у меня сердце кровью обливается"."Я собираюсь прорваться в эту школу и навести там шороха, как следует, – настроена решительно Алена. – Я, конечно, напишу заявление в полицию на эту восьмикласницу. Здоровая лошадь издевалась над маленьким ребенком!""Мой адвокат считает, что вся эта история – повод для постановки обидчиц моей дочери в комнату несовершеннолетних. Ведь, как я выяснила, старшеклассники издеваются и над другими учениками. Я твердо намерена пресечь это и положить конец дедовщине", – заверилакорреспондента "Дни.Ру".Непонятно, что двигает малолетними хулиганами в элитном учебном заведении – то ли большие чины и деньги родителей, рождающие чувство безнаказанности, то ли зависть к семье Кравец, о которой сегодня говорит вся Россия.