Была в Крыму – этот факт биографии Анастасии Ивлеевой стал
веской причиной для запрета въезда телеведущей на Украину. Украинские пограничники
выдворили россиянку прямо из аэропорта.
Была в Крыму – этот факт биографии Анастасии Ивлеевой стал
веской причиной для запрета въезда телеведущей на Украину. Украинские пограничники
выдворили россиянку прямо из аэропорта.
Анастасия прибыла в Киев из Минска. Однако прогуляться
по украинской столице российской телеведущей было не суждено. На паспортном
контроле выяснилось, что Настя как-то посетила Крым – так что пересечь
украинскую границу ей не позволили.
"В ходе пограничного контроля сотрудники
Госпогранслужбы выяснили, что путешественница находилась в Крыму в 2017 году.
Из ее объяснений – на полуостров она ездила отдыхать и попала с территории РФ
авиационным транспортом", – говорится в сообщении украинского
погранведомства.
По данным Госпогранслужбы, в прошлом году за "незаконное
пересечение госграницы Украины" около 1,5 тысячи граждан получили отказ в
пропуске через границу. Запрет на въезд в страну на разные сроки – "за
посещение оккупированных территорий" – получили 90 человек, передает РИА
Новости.
Теперь в этот список попала и Анастасия . Телеведущая
не сможет ездить на Украину по крайней мере 3 года. При том, что Настя хорошо
известна в Незалежной: к созданию шоу "Орел и решка. Перезагрузка",
которое ведет Ивлеева, причастен украинский телеканал "Интер". Как
отреагировала на действия украинских пограничников сама телеведущая – пока не
сообщается.
Настя вела рейтинговую передачу
"Орел и решка. Перезагрузка" два года. Ее напарником был Антон Птушкин, позже его заменили на Евсея Ковалева.
Перед новогодними праздниками стало известно, что Ивлеева покидает проект о путешествиях Продюсеры программы проводят кастинг на роль ведущих.