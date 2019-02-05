Была в Крыму – этот факт биографии Анастасии Ивлеевой стал веской причиной для запрета въезда телеведущей на Украину. Украинские пограничники выдворили россиянку прямо из аэропорта.

Была в Крыму – этот факт биографии Анастасии Ивлеевой сталвеской причиной для запрета въезда телеведущей на Украину. Украинские пограничникивыдворили россиянку прямо из аэропорта.Анастасия прибыла в Киев из Минска. Однако прогулятьсяпо украинской столице российской телеведущей было не суждено. На паспортномконтроле выяснилось, что Настя как-то посетила Крым – так что пересечьукраинскую границу ей не позволили."В ходе пограничного контроля сотрудникиГоспогранслужбы выяснили, что путешественница находилась в Крыму в 2017 году.Из ее объяснений – на полуостров она ездила отдыхать и попала с территории РФавиационным транспортом", – говорится в сообщении украинскогопогранведомства.По данным Госпогранслужбы, в прошлом году за "незаконноепересечение госграницы Украины" около 1,5 тысячи граждан получили отказ впропуске через границу. Запрет на въезд в страну на разные сроки – "запосещение оккупированных территорий" – получили 90 человек, передает РИАНовости.Теперь в этот список попала и Анастасия . Телеведущаяне сможет ездить на Украину по крайней мере 3 года. При том, что Настя хорошоизвестна в Незалежной: к созданию шоу "Орел и решка. Перезагрузка",которое ведет Ивлеева, причастен украинский телеканал "Интер". Какотреагировала на действия украинских пограничников сама телеведущая – пока несообщается.Настя вела рейтинговую передачу"Орел и решка. Перезагрузка" два года. Ее напарником был Антон Птушкин, позже его заменили на Евсея Ковалева.Перед новогодними праздниками стало известно, что Ивлеева покидает проект о путешествиях Продюсеры программы проводят кастинг на роль ведущих.