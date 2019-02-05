В последние несколько месяцев с украинской стороны в сторону Крыма летят множество беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Большинство из них принуждается к посадке, некоторые сбивают.

В последние несколько месяцев с украинской стороны в сторону Крыма летят множество беспилотных летательных аппаратов. Большинство из них принуждается к посадке, некоторые сбивают.Эти беспилотные летательные аппараты, как правило, кустарного производства из иностранных деталей, сообщил РИА Новости во вторник источник в силовых структурах республики.Подразделения ПВО и РЭБ выработали определенную тактику, которая включает в себя взаимодействие сил ПВО и радиоэлектронной борьбы – это сопровождение, постановка помех, расшифровка программы летательного аппарата.По словам источника, дроны попадаются разные: от самых примитивных до сложных аппаратов, начиненных современной техникой. Раньше их сбивали, а сейчас акцент изменен на получение информации с дрона, поэтому их по возможности сажают.В конце января сообщалось, что в первой половине 2019 года российские силовые структуры получат около 200 комплектов радиоэлектронных ружей "Пищаль" и многофункциональных комплексов "Ратник" для борьбы с беспилотными летательными аппаратами.Потребность в системах борьбы с дронами в нынешнее время достаточно велика. Последние два происшествия с беспилотниками произошли в аэропортах Великобритании Хитроу и Гатвик. Злоумышленников, которые на несколько часов блокировали работу воздушных гаваней, тогда не нашли.Во время проведения чемпионата мира по футболу в России летом прошлого года ФСБ раскрыло семь группировок, которые собирались устроить теракты. Для этого они планировали использовать беспилотники. Накануне чемпионата, кстати, над некоторыми городами были созданы особые бесполетные зоны.