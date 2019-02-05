Военный следственный отдел Следственного комитета по Ульяновскому гарнизону начал уголовное делопроизводство по факту отравления воспитанников местного суворовского училища.

Военный следственныйотдел Следственного комитета по Ульяновскому гарнизону начал уголовное делопроизводство по фактуотравления воспитанников местного суворовского училища.Дело по части 1 статьи 236 Уголовного кодекса – нарушениесанитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовоезаболевание людей.К настоящему моменту у 25 суворовцев диагностированэхинококкоз. Еще несколько человек госпитализированы с подозрением на инфекцию.Все заболевшие находятся под наблюдением врачей, им оказывается вся необходимаямедицинская помощь.Следователи отрабатывают все возможные версии касательнопричин произошедшего. Одна из основных версий – инфицирование во время полевоговыхода.Напомним, ранее стало известно о заражении несколькихкурсантов в Ульяновском суворовском училище. В связи с этим было объявлено ополной проверке всех сотрудников и учащихся, а это порядка 800 человек, напредмет заражения. Руководство учебного заведения исключает возможность того,что дети могли заразиться в стенах учреждения.