Военный следственный
отдел Следственного комитета по Ульяновскому гарнизону начал уголовное делопроизводство по факту
отравления воспитанников местного суворовского училища.
Военный следственный
отдел Следственного комитета по Ульяновскому гарнизону начал уголовное делопроизводство по факту
отравления воспитанников местного суворовского училища.
Дело по части 1 статьи 236 Уголовного кодекса – нарушение
санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое
заболевание людей.
К настоящему моменту у 25 суворовцев диагностирован
эхинококкоз. Еще несколько человек госпитализированы с подозрением на инфекцию.
Все заболевшие находятся под наблюдением врачей, им оказывается вся необходимая
медицинская помощь.
Следователи отрабатывают все возможные версии касательно
причин произошедшего. Одна из основных версий – инфицирование во время полевого
выхода.
Напомним, ранее стало известно о заражении нескольких
курсантов в Ульяновском суворовском училище. В связи с этим было объявлено о
полной проверке всех сотрудников и учащихся, а это порядка 800 человек, на
предмет заражения. Руководство учебного заведения исключает возможность того,
что дети могли заразиться в стенах учреждения.