Вечером 4 февраля 2019 года в Москве умер композитор, народный артист России Вячеслав Овчинников. Ему было 82 года. Он написал музыку к фильмам Андрея Таковского Андрей Рублев и Иваново детство. Музыка Овчинникова звучит в фильмах Война и мир, Они сражались за Родину, Дворянское гнездо.

Вечером 4 февраля 2019 года в Москве умер композитор, народный артист России Вячеслав Овчинников. Ему было 82 года. Он написал музыку к фильмам Андрея Таковского "Андрей Рублев" и "Иваново детство". Музыка Овчинникова звучит в фильмах "Война и мир", "Они сражались за Родину", "Дворянское гнездо" и "Борис Годунов".Творчество Вячеслава Овчинникова снискало признание и в России, и за рубежом: его произведения исполняли Давид и Игорь Ойстрахи, Леонид Коган, Эмиль Гилельс, Владимир Ашкенази и многие другие выдающиеся музыканты, напоминает ТАСС. Аспирантуру в Московской консерватории композитор закончил под руководством Тихона Хренникова.Среди сочинений Овчинникова — оперы "На заре туманной юности" и "Маскарад", оратории "Сергей Радонежский", "Гимны Отечеству", "Времена года", балеты "Суламифь", "Песнь Песней" и "Война и мир", четыре симфонии и шесть сюит для оркестра.Вячеслав Очинников был членом Европейской Академии кино и телевидения, Союза кинематографистов России и Союза композиторов России, а также национальной Академии кинематографических искусств и наук.