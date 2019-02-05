Находящийся в СИЗО Бутырка футболист Зенита
написал открытое письмо общественности. В нем Александр Кокорин извиняется
перед болельщиками, одноклубникам и тренерами за то, что подвел их.
Находящийся в СИЗО "Бутырка" футболист "Зенита"
написал открытое письмо общественности. В нем Александр Кокорин извиняется
перед болельщиками, одноклубникам и тренерами за то, что подвел их.
Спортсмен сожалеет, что не
может помочь коллегам в соревнованиях. Кроме того, признался, что
полностью усвоил полученный урок.
По словам нападающего,
ему очень хотелось бы поскорее выйти на свободу. "Как спортсмен и человек
публичный я не должен был так поступать, извиняюсь, не сдержался… Урок я
полностью усвоил, тюрьма этому способствует, очень хотелось бы выйти на волю,
активно заняться спортом и все свободное время посвятить своей семье", – приводит
строки письма Александра Кокорина РИА Новости.
В заключении футболист выразил
общественности благодарность за поддержу. "Она всегда для меня важна как в
изоляторе, так и на свободе. Ваш Саша", – резюмировал Кокорин свое послание.
Напомним, суд 5 декабря
на два месяца продлил арест футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Срок содержания под стражей истекает 8 февраля. Как писали "Дни.ру", ,
его младший брат Кирилл и Мамаев 8 октября 2018 года стали участниками двух драк в центре
столицы. Уголовное дело возбуждено по статьям "Хулиганство в составе
группы лиц" и "Побои".