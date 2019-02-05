Находящийся в СИЗО Бутырка футболист Зенита написал открытое письмо общественности. В нем Александр Кокорин извиняется перед болельщиками, одноклубникам и тренерами за то, что подвел их.

Находящийся в СИЗО "Бутырка" футболист "Зенита"написал открытое письмо общественности. В нем Александр Кокорин извиняетсяперед болельщиками, одноклубникам и тренерами за то, что подвел их.Спортсмен сожалеет, что неможет помочь коллегам в соревнованиях. Кроме того, признался, чтополностью усвоил полученный урок.По словам нападающего,ему очень хотелось бы поскорее выйти на свободу. "Как спортсмен и человекпубличный я не должен был так поступать, извиняюсь, не сдержался… Урок яполностью усвоил, тюрьма этому способствует, очень хотелось бы выйти на волю,активно заняться спортом и все свободное время посвятить своей семье", – приводитстроки письма Александра Кокорина РИА Новости.В заключении футболист выразилобщественности благодарность за поддержу. "Она всегда для меня важна как визоляторе, так и на свободе. Ваш Саша", – резюмировал Кокорин свое послание.Напомним, суд 5 декабряна два месяца продлил арест футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.Срок содержания под стражей истекает 8 февраля. Как писали "Дни.ру", ,его младший брат Кирилл и Мамаев 8 октября 2018 года стали участниками двух драк в центрестолицы. Уголовное дело возбуждено по статьям "Хулиганство в составегруппы лиц" и "Побои".