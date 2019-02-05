На северо-востоке Афганистана боевики радикального движения Талибан (запрещено в РФ) атаковали контрольно-пропускной пункт в провинции Баглан. В результате нападения погибли как минимум 10 сотрудников полиции.

На северо-востоке Афганистана боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) атаковали контрольно-пропускной пункт в провинции Баглан. В результате нападения погибли как минимум 10 сотрудников полиции, передает РИА Новости.Аналогичное нападение было совершено боевиками 29 января, тогда погибли 6 полицейских.Ранее движение "Талибан" овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Правительственные войска пытаются противостоять боевикам.