Кассир-администратор учреждения, пользуясь служебным положением, присвоил себе денежные средства организации...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Басманному району задержали 24-летнего жителя столицы, подозреваемого в присвоении денежных средств организации.В полицию с заявлением о факте недостачи денежных средств обратился руководитель одной из медицинских клиник, расположенной в Плетешковском переулке.Сотрудники полиции установили, что кассир-администратор учреждения, являясь материально-ответственным лицом, используя служебное положение, присвоил себе денежные средства организации. Материальный ущерб составил около 740 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в Плетешковском переулке задержали подозреваемого – 24-летнего москвича. Установлено, что злоумышленник вверенными ему денежными средствами распорядился по своему усмотрению. В настоящее время он уволен из организации.Следствием ОМВД России по Басманному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60