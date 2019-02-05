Здание окружили спасатели и полицейские

Здание окружили спасатели и полицейскиеЛже-террористы не хотят оставлять в покое жителей Владимира. Сегодня, 5 февраля, одно из зданий города вновь пришлось эвакуировать. В этот раз прицел злоумышленников попал на торговый центр «Типография» прямо в центре областной столицы.Очевидцы рассказывают, что здание окружили спасатели, полицейские и врачи скорой помощи. Всех посетителей и сотрудников центра вывели на парковку. Никакой официальной информации пока нет. Мы следим за развитием событий.