Участники мероприятия побеседовали с гражданами и посетили по месту жительства лиц, состоящих на профилактических учетах.

Участковые уполномоченные полиции межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» совместно с представителями народной дружины «Новый рубеж» и председателем комитета общественного самоуправления провели профилактический рейд на нескольких улицах в городе Гусь-Хрустальный.Во время мероприятия сотрудники полиции и дружинники вручали жителям города информационные листы с рекомендациями о том как не стать жертвой мошенников, рассказывали о наиболее типичных схемах мошенничества. Особый акцент в ходе рейда был сделан на профилактических беседах с пожилыми людьми. Стражи порядка и дружинники напоминали горожанам о необходимости соблюдения мер личной и пожарной безопасности, разъяснили способы сохранности имущества, в том числе оставленного на хранение на дачных участках и в подъездах многоквартирных домов, от преступных посягательств.Завершилось мероприятие посещением по месту жительства граждан, состоящих на профилактических учетах.Справочно: Народная дружина «Новый рубеж» создана в 2006 году, осуществляет свою деятельность на территории города Гусь-Хрустальный, насчитывает в своем составе более 30 человек, среди которых рабочие и служащие предприятий и организаций районного центра, а также граждане пенсионного возраста. Руководит дружиной с момента ее создания ветеран МВД России Ирина Викторовна Орлова.