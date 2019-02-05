А затем удерживали ее в туалете

А затем удерживали ее в туалетеВ Александровский суд поступило уголовное дело о незаконном лишении свободы несовершеннолетней девушки. В этом обвиняют двух жительниц Карабаново.Пьяные женщины у себя в квартире избили несовершеннолетнюю, подавили её волю к сопротивлению, лишили возможности беспрепятственно передвигаться, затем заперли в туалете и держали там, угрожая насилием.Женщины признали свою вину. Они попросили о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, без исследования и оценки доказательств.