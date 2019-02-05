На момент рейда в пансионате проживало 13 пенсионеров

На момент рейда в пансионате проживало 13 пенсионеровКольчугинская прокуратура провела проверку дома престарелых «Вольга». На момент рейда в пансионате проживало 13 пенсионеров.Оказалось, что, нарушая требования законодательства о здравоохранении и лицензировании, пансионат работал без лицензии на осуществление медицинской деятельности, несмотря на это там оказывали клиентам первичную доврачебную медико-санитарную помощь.В адрес гендиректора ООО «Вольга» внесено представление, 3 лица привлекли к дисциплинарной ответственности.Кроме того, руководство должно выплатить штраф в размере 40 тысяч рублей.Деятельность дома престарелых приостановлена до получения необходимых разрешительных документов.