Пропавший по дороге из Дели в Берн сотрудник Красного Креста случайно нашелся в московском СИЗО. Выяснилось, что 71-летнего Джона Гринлинга задержали в декабре с наркотиками.

Пропавший по дороге из Дели в Берн сотрудник Красного Крестаслучайно нашелся в московском СИЗО. Выяснилось, что 71-летнего Джона Гринлингазадержали в декабре с наркотиками.Сотрудники полиции за 56 дней содержания гражданина Швейцариив СИЗО №5 "Водники" не беспокоили. Гринлингу назначили психолого-психиатрическуюэкспертизу на 6 марта – и, судя по всему, решили дожидаться результата.Как сообщил бывший адвокат иностранца, Гринлинг был задержан10 декабря прошлого года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. В его багаже нашлинаркотики: один грамм гашиша и два грамма марихуаны. В Швейцарии эти веществанаходятся в свободном обороте. Гринлинг утверждает, что на территорию России невступал – его туда доставили сотрудники транспортной полиции."Джон Гринлинг не знает русского языка, говорит толькопо-английски и по-французски, по этой причине даже не может написать ни одногоходатайства и не очень понимает, в чем его обвиняют. Единственный раз он виделсвоего адвоката в суде, в день ареста", – сообщил источник изданию Lenta.ru.Швейцарское посольство только недавно узнало об историиГринлинга. 1 февраля к нему отправилиадвоката. Защита Гринлинга намерена опротестоватькак факт возбуждения уголовного дела, так и задержание гражданина Швейцарии втранзитной зоне.Надо отметить, что знакомые разыскивалиДжона Гринлинга с декабря 2018 года. Однако по какой-то причине с заявлением в полицию они не обращались.