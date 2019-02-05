Пропавший по дороге из Дели в Берн сотрудник Красного Креста
случайно нашелся в московском СИЗО. Выяснилось, что 71-летнего Джона Гринлинга
задержали в декабре с наркотиками.
Пропавший по дороге из Дели в Берн сотрудник Красного Креста
случайно нашелся в московском СИЗО. Выяснилось, что 71-летнего Джона Гринлинга
задержали в декабре с наркотиками.
Сотрудники полиции за 56 дней содержания гражданина Швейцарии
в СИЗО №5 "Водники" не беспокоили. Гринлингу назначили психолого-психиатрическую
экспертизу на 6 марта – и, судя по всему, решили дожидаться результата.
Как сообщил бывший адвокат иностранца, Гринлинг был задержан
10 декабря прошлого года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. В его багаже нашли
наркотики: один грамм гашиша и два грамма марихуаны. В Швейцарии эти вещества
находятся в свободном обороте. Гринлинг утверждает, что на территорию России не
вступал – его туда доставили сотрудники транспортной полиции.
"Джон Гринлинг не знает русского языка, говорит только
по-английски и по-французски, по этой причине даже не может написать ни одного
ходатайства и не очень понимает, в чем его обвиняют. Единственный раз он видел
своего адвоката в суде, в день ареста", – сообщил источник изданию Lenta.ru.
Швейцарское посольство только недавно узнало об истории
Гринлинга. 1 февраля к нему отправили
адвоката. Защита Гринлинга намерена опротестовать
как факт возбуждения уголовного дела, так и задержание гражданина Швейцарии в
транзитной зоне.
Надо отметить, что знакомые разыскивали
Джона Гринлинга с декабря 2018 года. Однако по какой-то причине с заявлением в полицию они не обращались.