Заведение закрыли на 2 месяца

Заведение закрыли на 2 месяцаРоспотребнадзор устроил проверку столовой «Питер» в Муроме. Специалисты ведомства выявили множество грубых нарушений.В заведении был общий туалет для персонала и посетителей. В столовой плохо и нерегулярно убирались, некачественно мыли посуду. В месте общепита давно нужно сделать косметический ремонт. Посетителей кормили со сколотой посуды. По всей столовой бегали тараканы, а повара не проходили медосмотры и не соблюдали правила личной гигиены.Все это является непосредственной угрозой здоровью и жизни людей. Столовую закрыли минимум на 2 месяца. Все нарушения должны быть устранены.