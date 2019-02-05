Так решили на ЗакСобрании

Так решили на ЗакСобранииЗаконодательно собрание Владимирской области приняло новый закон, согласно которому на платных парковках, расположенных на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, можно бесплатно останавливаться по воскресеньям, а также в нерабочие праздничные дни.Речь идёт о 14-ти праздничных дней в году:1-6 января, 8 января - Новогодние каникулы;7 января - Рождество Христово;23 февраля - День защитника Отечества;8 марта - Международный женский день;1 мая - Праздник Весны и Труда;9 мая - День Победы;12 июня - День России;4 ноября - День народного единства.За принятие данного закона проголосовали 33 народных избранника, 3 - воздержались.Уже с февраля жители и гости 33-го региона могут бесплатно пользоваться парковками на государственных и муниципальных земельных участках в одну из суббот - в День защитника Отечества.