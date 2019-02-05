Как сделать так, чтобы астрономические вложения приносили соответствующие доходы, Владимиру Путину докладывал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Речь на встрече шла о финансовой дисциплине. Главные задачи госкорпорации — сократить ненужные расходы, выйти на новые рынки и создать продукты, которые будут приносить стране прибыль.

Как сделать так, чтобы астрономические вложения приносили соответствующие доходы, Владимиру Путину докладывал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Речь на встрече шла о финансовой дисциплине. Главные задачи госкорпорации — сократить ненужные расходы, выйти на новые рынки и создать продукты, которые будут приносить стране прибыль. Один ближайших проектов — перспективная ракета "Союз-5" для полёта на Луну.Госинвестиции в космическую отрасль на ближайшие три года составят полтриллиона рублей. Огромная сумма. Но, например, в прошлом году "Роскосмос" выделенный бюджет освоил не полностью. Да вот и строительство космодрома "Восточный" затягивается.Поэтому на встречу с президентом глава корпорации Дмитрий Рогозин пришел с планом исправления ситуации. Сразу по трем направлениям."По результатам прошлого года, да и о планах на будущее", — попросил президент России."Первое — это выбор приоритетов дальнейшего развития ракетно-космической отрасли, второе — сокращение непроизводственных расходов на 15%, плюс кардинальное усиление дисциплины, как в самой корпорации, так и во всех подведомственных ей организациях. Мною была введена персональная ответственность должностных лиц за исполнение бюджета корпорации, а также приняты меры по сокращению сметы самой госкорпорации", — отчитался Рогозин.На этот год в планах увеличить прибыль сразу в четыре раза. Растет и производительность труда.Одно из головных предприятий корпорации — Центр Хруничева — оказалось в сложной ситуации. Большие кредиты. Но удалось договориться с банками и сейчас, по словам Рогозина, восстановлена производственная деятельность.Большой проект будет реализован на "Энергомаше" — еще один гигант нашей космической отрасли — лидер двигателестроения. Рогозин пригласил президента на завод, посмотреть, как идет работа."По "Союзу-5", по новой средней ракете. Работы развёрнуты. В 2022 году вместе с новым пилотируемым кораблём мы планируем начать лётные испытания. По сверхтяжёлой ракете. Подписан генеральный график по созданию наземной космической инфраструктуры, и практически уже выбран облик этой ракеты", — отметил глава "Роскосмоса"."Для лунной программы?" – уточнил Путин."Да, совершенно точно", — ответил Рогозин.В нынешней обстановке, когда международное сотрудничество в космосе прямо зависит от геополитики, важно выбрать верную стратегию. Лунный проект рассчитан до 2040 года и на повестке совета по — это главная тема. Ее итогом должно стать строительство на Луне полноценной посещаемой базы.Ну, а в этом году возобновятся испытания тяжелой ракеты "Ангара-5". Кроме того с Байконура готовятся пуски шести "Протонов". А всего за этот год "Роскосмос" рассчитывает выполнить 45 стартов, что в два раза больше, чем в прошлом году."Нагрузка большая, но я считаю, что мы с ней справимся. По "Сармату", по боевой тематике — также доложу, что мы работаем в графике", — сообщил Рогозин.За создание нового стратегического ракетного комплекса отвечает Красноярский машиностроительный завод, где совсем недавно завершилось техническое перевооружение."Очень серьезный этап проведен был в прошлом году — проведение бросковых испытаний. Он подтвердил правильность всех основных технических решений", — рассказал Юрий Коптев, председатель научно-технического совета госкорпорации "Ростех".Сразу после совещания с президентом Рогозин отправился в Челябинскую область, где посетит уральские предприятия оборонного комплекса. В том числе государственный ракетный центр Макеева, который строит баллистические ракеты.