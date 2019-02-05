28-летний рэпер из американской Атланты Soulja Boy (настоящее имя ДеАндре Уэ) обвиняется в похищении и избиении женщины. Предполагаемая жертва музыканта уверяет, что тот избил ее, а затем привязал к стулу в гараже.

28-летний рэпер из американской Атланты Soulja Boy (настоящее имя ДеАндре Уэ) обвиняется в похищении и избиении женщины. Предполагаемая жертва музыканта уверяет, что тот избил ее, а затем привязал к стулу в гараже, сообщает TMZ.Конфликт произошел в доме Soulja Boy. В полицию на рэпера заявила его подруга Кайла, которая приехала навестить артиста. По словам американки, в какой-то момент между ней, артистом и его ассистентом разгорелся конфликт, в результате которого ДеАндре Уэ применил силу.По словам пострадавшей, ей удалось освободиться только через шесть часов. Женщина говорит, что у нее сотрясение мозга и сломаны три ребра.Сам рэпер пока никак не прокомментировал произошедшее. Его менеджер слова Кайлы опроверг. Ведется следствие.