Общая площадь пожара составила 14 квадратных метров

Общая площадь пожара составила 14 квадратных метровВ Судогодском районе сгорел целый автобус. Ночью 5 февраля на пульт диспетчера МЧС поступило сообщение о пожаре в деревне Ефимовская. На место происшествия незамедлительно выехали спасатели.К счастью, ни водителя, ни пассажиров внутри автомобиля не было, поэтому никто не пострадал.Общая площадь пожара составила 14 квадратных метров. К ликвидации последствий пожара привлекались 5 человек и 2 спецмашины.