Глава Ярцевского района Смоленской области Владимир Макаров сообщил, что в район для погребения доставлены тела всех семерых погибших в аварии с автобусом под Калугой.

Глава Ярцевского района Смоленской области Владимир Макаров сообщил, что в район для погребения доставлены тела всех семерых погибших в аварии с автобусом под Калугой.Похороны всех погибших – трех девочек 8 лет и женщин 30, 31, 36 и 54 лет — состоятся 5 февраля.Также в Ярцево из больницы города Калуги перевезены шесть пострадавших в ДТП, передает РИА Новости.Утром 3 февраля в Калужской области опрокинулся автобус. В нем находились дети и сопровождавшие их взрослые. Все ехали в филармонию Калуги для выступления в конкурсе​​​.