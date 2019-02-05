В жилом доме N12 на Никитском бульваре в центре Москвы найдено тело второго погибшего от огня и дыма ребенка. Возраст обоих детей - 5-6 лет. Число погибших на пожаре выросло до восьми человек. Еще два человека находятся в реанимации. Почти полностью сгорели квартиры на пятом и шестом этажах.

В жилом доме N12 на Никитском бульваре в центре Москвы найдено тело второго погибшего от огня и дыма ребенка. Возраст обоих детей — 5-6 лет. Число погибших на пожаре выросло до восьми человек. Еще два человека находятся в реанимации. Почти полностью сгорели квартиры на пятом и шестом этажах.Этот дом получил название звездный, так как в нем проживают деятели культуры: Ингеборга Дапкунайте, дочь Юрия Башмета, Любовь Казарновская, Никас Сафронов, поясняет ТАСС. Они покупали здесь жилье 15-20 лет назад, в эпоху расселения коммунальных квартир.Огонь охватил в доме в центре Москвы до 1000 квадратных метров. По предварительным данным, очаг возгорания находился на пятом этаже в квартире 44.Жильцам дома помогают с просушкой квартир, вывозом мусора и передвижкой мебели.Историческое семиэтажное здание 1914 года постройки — объект культурного наследия. В нем более сотни квартир, в том числе коммунальных. Стоимость одного квадратного метра жилья в нем составляет более полумиллиона рублей. Стоимость пострадавшего от огня жилья составляет около 750-800 миллионов. рублей.Во время пожара обрушились деревянные перекрытия между этажами.Возбуждено уголовное дело по статье 109 Уголовного кодекса России ("Причинение смерти по неосторожности").