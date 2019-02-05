17 февраля на Первом канале состоится премьера тревел-шоу с задорной и очень любознательной Жанной Бадоевой в роли ведущей. Корреспондент Дни.Ру узнал, куда и зачем поехала ведущая.

17 февраля на Первом канале состоится премьера тревел-шоу с задорной и очень любознательной Жанной Бадоевой в роли ведущей. Корреспондент "Дни.Ру" узнал, куда и зачем поехала ведущая.Никаких набивших оскомину советов, куда поехать и что посмотреть. Никаких "посмотрите направо, вам откроется чудесный вид". Зрители наконец-то получат ответы на самые жгучие вопросы и узнают о жизни иностранцев всю подноготную.Сколько стоит детский сад в Сингапуре и почему там не выводят малышей на прогулку, как выглядит роддом в Амстердаме и чего стесняются жрицы любви с улицы красных фонарей, сколько зарабатывают гондольеры и где принято хоронить в Венеции – Жанна Бадоева про все это рассказывает вкусно и со знанием предмета!Особенно понравится зрителям ее сюжет про то, как занимаются проституцией в Нидерландах – ведущая отправилась в бордель к проституткам, где узнала про тарифы и нравы."Меня всегда интересовала жизнь иностранцев изнутри, – рассказала Жанна Бадоева "Дни.Ру". – Что у местных в холодильнике, какие у них больницы, сколько они тратят на свет и воду в месяц, как живется их пенсионерам. Этой простой информации нет нигде. Конечно, самая сложная часть нашей программы – найти героев, которые пустят к себе домой, честно расскажут о своих привычках и традициях, а также о ценах и зарплатах. И очень хорошо, что в нашей команде работают такие крутые специалисты, которые способны внедриться даже к инопланетянам".