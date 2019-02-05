Венесуэла заставит США уважать права народа. Об этом заявил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро.

Венесуэла заставит США уважать права народа. Об этом заявил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро.Он объявил, что лично направит Дональду Трампу документ с протестом венесуэльцев против военного вмешательства Вашингтона. И подпишут этот документ как минимум десять миллионов человек.Президент Венесуэлы назвал планы Белого дома по военному вторжению в Каракас сумасшествием и добавил, что ни один иностранный солдат не войдет в Венесуэлу.В конце января оппозиционер Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. Действующий легитимный лидер страны Николас Мадуро назвал это попыткой государственного переворота, которую подготовил Вашингтон.7 февраля Евросоюз и Уругвай проведут в Монтевидео первое заседание контактной группы по урегулированию кризиса. На прошлой неделе глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что эта группа займется подготовкой новых президентских выборов в Венесуэле. Однако, по мнению постпреда России при ЕС Владимира Чижова, единственной целью международной контактной группы должно быть налаживание диалога между легитимной властью и оппозицией в Каракасе."Евросоюз еще осенью прошлого года выдвинул идею создания некой международной контактной группы. Я считаю, что у группы будет шанс войти в историю, если она займется тем, что будет способствовать установлению диалога между законным правительством и оппозицией".